Ritorno del playoff di Champions League in diretta esclusiva su Sky Sport. L’Italia ha qualificato quattro squadre per la fase a gironi, corrispondenti alle prime quattro del campionato di Serie A: Juventus, Napoli, Atalanta e Inter. Le sfide potranno essere seguite sia singolarmente che in contemporanea su Diretta Gol sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 251 - calcio di inizio alle ore 21.00. Chi avrà la meglio nel doppio confronto si qualificherà per la fase a gironi che comincerà il 17 settembre. Solo su Sky sarà possibile assistere a tutti i match della UEFA Champions League anche per le prossime due stagioni (2019/2020 e 2020/2021).