IL PUNTO DEBOLE. Difficile trovare incertezze in una squadra abituata a vincere in Inghilterra, ma non in Europa: chissà se gli ultimi passi falsi in Champions non possano macchiare il cammino di Guardiola. E se in difesa la presenza di Otamendi non è esente da errori, l’infortunio di Sané complicherà le rotazioni del City impegnato su tutti i fronti. Attenzione all’Atalanta di scena in Inghilterra: chi ricorda lo show contro l’Everton?