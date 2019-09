Non smettete

Dunque c'è il sogno, l'utopia: quando smetteranno di giocare Messi e Ronaldo resterà un grande vuoto. Fino a che età continueranno? In questo, i record, possono essere da grande motivazione per due cannibali delle statistiche come loro. Il gol più "vecchio" in una finale? Paolo Maldini (36 anni e 333 giorni) a Istanbul contro il Liverpool. Il più "vecchio" in assoluto in Champions? Di Totti (38 anni e 59 giorni) contro il CSKA nel 2014. Due primati per cui servirà ancora tanta pazienza. Per Ronaldo, la prima occasione per battere Maldini sarebbe nella finale del 2021-22, per Messi, invece, in quella del 2023-24 (pur sempre che non si giochi prima del 23 maggio). Per il primato generale di Totti, CR7 dovrà segnare dopo il primo aprile 2023, mentre Messi dopo il 22 agosto 2025. Difficile ma non impossibile. Esattamente come il primato di un'altra leggenda del pallone, Ryan Giggs, autore di almeno una rete per sedici stagioni di Champions. CR7 è a tredici. Messi (a dispetto di due anni in meno del portoghese) a quattordici. Ronaldo dovrebbe giocare almeno fino ai 40 anni per battere l'ex United, mentre l'argentino potrebbe già farcela (a patto che segni almeno una volta nell'imminente Champions) dalla stagione 2020-21. E sognare di vederli in campo così a lungo non costa nulla.