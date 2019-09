DOMANDA PER ANCELOTTI - Con il Napoli più competitivo in Seria A, deve cambiare l'approccio anche in Champions League?

"Dobbiamo rispettare il campo, non tanto quello che si dice fuori. La Juve ha fatto solo un pareggio e non capisco perché sembra che sia successo chissà cosa. il Napoli può essere competitivo, così come le altre, ad esempio l'Atalanta. Tutte le quattro che sono in Champions possono essere molto competitive, con buone possibilità di passare tutte il turno".