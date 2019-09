Napoli-Liverpool, le chiavi tattiche della sfida

La partita di Fabian contro la Sampdoria: 110 tocchi, di cui 92 passaggi (95,8% di precisione); tutto impreziosito da 5 contrasti vinti su 7, 3 dribbling riusciti su 3 e 15 possessi vinti nella metà campo avversaria.

Il Liverpool si trova già da un anno all’apice del suo modello tattico: Klopp è riuscito a far maturare la sua squadra a sufficienza da avere sia delle fasi di possesso estremamente pulite, con tanta fluidità posizionale e qualità di trasmissione e smarcamento, mantenendo la solita efficacia nel gegenpressing e più in generale migliorando anche in difesa posizionale. Il Napoli, in questo momento, sembra avere qualche difficoltà nell’organizzazione del proprio pressing, ma ha mantenuto l’identità di squadra abile a cogliere gli spazi in verticale per progredire l’azione e andare rapidamente in porta.

Di sicuro, il Liverpool di Klopp è uno degli avversari più ostici per qualsiasi squadra che fa affidamento sulla costruzione di azioni manovrate partendo dal basso, pertanto sarà un test probante per comprendere quanto margine abbia, in questo senso, la nuova versione del Napoli di Ancelotti. Tornando al confronto della scorsa stagione, la mossa del terzino bloccato per trovare più rapidamente una scappatoia dal pressing inglese sembrava aver funzionato principalmente per l’effetto sorpresa, tant’è che al ritorno l’esito è stato totalmente diverso.

Quest’anno Ancelotti dovrà tirare fuori dal cilindro un’altra intuizione altrettanto efficace per sorprendere gli ospiti. E magari sarà determinate proprio la posizione iniziale di Fabian.

Le insidie alle spalle del centrocampo azzurro

Sotto il punto di vista difensivo, invece, il più grande rischio per il Napoli sta nello spazio tra la difesa e il centrocampo, proprio la zona in cui Firmino solitamente banchetta, attirando fuori dalla linea i difensori avversari e riuscendo sempre a proteggere palla, smistare e associarsi con ali, centrocampisti e terzini per l’attacco della profondità.