Inizia con l'impegno più difficile possibile la Champions League del Napoli che al San Paolo ospita i campioni del Liverpool. Inizia come era finita lo scorso anno. Contro il Liverpool infatti la squadra di Ancelotti aveva rimediato una sconfitta ad Anfield Road che lo aveva eliminato dalla competizione. Al San Paolo però lo scorso anno la partita portò i tre punti al Napoli, con un gol di Insigne negli ultimi minuti a regalare la vittoria.

Napoli, novità Insigne a centrocampo

Le novità per Ancelotti sono in tutti i ruoli: rientreranno Manolas, Allan e Insigne. Il difensore greco riprenderà il posto al centro della difesa al posto di Maksimovic, al fianco di Koulibaly. Sulla destra confermato Di Lorenzo, sulla fascia opposta invece ballottaggio tra Ghoulam e Mario Rui. Insigne rientrerà tra i titolari, dopo la panchina iniziale contro la Sampdoria. Il numero 24 potrebbe però essere impegnato a centrocampo nel ruolo di esterno a sinistra. Questo lo escluderebbe dalle posizioni d'attacco, per questo in avanti troverebbe dunque spazio Llorente al posto di Lozano. Il messicano è apparso affaticato dopo l'impegno con la Nazionale e il seguente impiego sabato al San Paolo, potrebbe essere una pedina importante per entrare dalla panchina. Sulla mediana rientro di Allan al posto di Elmas. Confermato dunque il 4-4-2 sul quale Ancelotti ha puntato forte da inizio stagione.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Llorente.

Liverpool: Robertson, test positivo

Formazione consolidata invece quella del Liverpool, che giocherà con Adrian in porta, visto l'infortunio di Alisson. Difesa a quattro con Alexander-Arnold, Matip e Van Dijk sicuro di un posto da titolare. Ancora da decidere, invece, il terzino sinistro, con Robertson che ha svolto un test al San Paolo. Lo scozzese ha provato da solo con il preparatore atletico, dando segnali incoraggianti. Robertson vuole giocare, ora toccherà a Klopp decidere. Se l'allenatore tedesco dovesse decidere di non rischarlo, al suo posto giocherebbe Milner. Il centrocampo sarà quello collaudato con Wijnaldum, Henderson e Fabinho, in avanti il solito tridente con Mané, Firmino e Salah.

Liverpool (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Salah, Firmino, Mané.