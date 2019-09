La giocata che ha deciso l’ultima Champions League non è arrivata in finale, come di solito succede, ma prima: al minuto 79 della semifinale di ritorno fra Liverpool e Barcellona. La giocata dell’anno è stata l’angolo battuto a sorpresa da Trent Alexander-Arnold, il formidabile ragazzino (ha 20 anni) che si è preso la maglia dei Reds con la corsa e l’intelligenza superiore che gli è propria (gioca a scacchi, in una sfida multipla ha incrociato i pezzi col campione del mondo Magnus Carlsen); nato dalle lezioni di Klopp su passività e riflessi lenti della difesa del Barça, l’assist di Trent per Origi - che non ha tremato - è stato il colpo finale di una stangata memorabile, una rimonta dallo 0-3 dell’andata al 4-3 complessivo. Una lezione che ha riecheggiato il famoso detto di Yogi Berra, il fuoriclasse del baseball - ricevitore degli Yankees a membro della Hall of Fame - cui si deve l’aforisma "Non è mai finita finché non è finita" che raccoglie alla perfezione lo spirito dello sport. La resa è un concetto per mediocri, fino a quando l’arbitro non fischia ci si deve battere senza perdersi in calcoli.