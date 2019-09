Quando e a che ora si gioca Dinamo Zagabria-Atalanta?

La partita tra Dinamo Zagabria e Atalanta si giocherà mercoledì 18 settembre alle ore 21.00 allo stadio Maksimir. Sarà la prima gara in Champions League per i nerazzurri, inseriti nel girone C con i croati, lo Shakhtar Donetsk e il Manchester City.

Dove è possibile guardare Dinamo Zagabria-Atalanta?

Dinamo Zagabria-Atalanta è un'esclusiva di Sky Sport. La partita sarà in diretta dalle ore 21.00 su Sky Sport 384 (su satellite e fibra) e sul canale 484 del digitale terrestre e su Sky Sport Arena (canale 204 su satellite e fibra).

Quanti sono i precedenti tra le due squadre?

Sarà la terza sfida ufficiale nella storia tra Dinamo Zagabria e Atalanta che, fino a oggi, si erano incontrate soltanto nel 1990 nel primo turno della Coppa UEFA. In quell'occasione arrivarono due pareggi, 0-0 in Italia e 1-1 in Croazia. La Dinamo affronterà per la terza volta nella sua storia una squadra italiana in Champions League, dopo le due sconfitte della stagione 2016/2017 subite contro la Juventus: 4-0 a Torino e 0-2 in casa.

Curiosità

Escludendo le gare di qualificazione, questa contro la Dinamo Zagabria sarà la 30° gara ufficiale dell'Atalanta in campo europeo: fino a oggi i nerazzurri hanno giocato 11 volte in Coppa delle Coppe, 10 in Coppa Uefa e otto in Europa League. Sarà ovviamente l'esordio assoluto in Champions League. In questa competizione, la Dinamo Zagabria è reduce da ben 11 sconfitte consecutive: si tratta della peggior striscia di sempre. Solo l'Anderlecht, tra il dicembre del 2003 e il novembre del 2005, è arrivato a fare peggio con 12 partite perse di fila. La Dinamo Zagabria, inoltre, detiene il peggior rendimento di sempre in una fase a gironi: nel 2011/2012 i croati chiusero il raggruppamento con 0 punti e una differenza reti di -19. Anche nel 2016/2017 chiusero il girone con 6 sconfitte su 6, ma totalizzando una differenza reti migliore (-15). Inoltre la Dinamo Zagaria, tra le squadre con almeno 30 partite disputate in Champions League, è quella con la media gol subiti a partita più alta (2.19). Nove squadre italiane hanno giocato fino a oggi in questa competizione e solo tre hanno vinto all'esordio: il Milan nel 1992, la Juventus nel 1995 e l'Udinese nel 2005. L'Atalanta proverà a unirsi a questo gruppetto battendo la Dinamo Zagabria. In generale, i nerazzurri hanno perso solo una delle ultime 14 partite in campo europeo totalizzando nelle restanti 13 gare ben 7 vittorie e 6 pareggi. Per Gasperini, invece, non sarà l'esordio assoluto in Champions League. L'attuale allenatore dell'Atalanta ebbe modo di guidare l'Inter in Europa per una volta nella sua breve esperienza nerazzurra, perdendo per 1-0 con il Trabzonspor nel settembre del 2011. Nella Dinamo Zagabria gioca una vecchia conoscenza del calcio italiano, quel Bruno Petkovic che ha vestito le maglie di Trapani, Bologna ed Hellas Verona. L'attaccante croato, nella scorsa Europa League, ha preso parte a più gol rispetto a tutti i suoi compagni di squadre (5 totali, 2 gol e 3 assist). Inolte Petkovic è il miglior marcatore della Dinamo Zagabria nelle qualificazioni alla Champions League di questa stagione con quattro reti in totale.

Come arrivano alla partita Dinamo Zagabria e Atalanta?

La Dinamo Zagabria si è qualificata alla fase a gironi della Champions League eliminando il Rosenborg (1-1 in Norvegia dopo il 2-0 conquistato in casa). Nei precedenti turni, invece, i croati avevano battuto Saburtalo e Ferencvaros. La Dinamo Zagabria, inoltre è al primo posto nel proprio campionato con 16 punti al pari con l'Hajduk Spalato ma con una partita in meno da recuperare contro il Rijeka. L'Atalanta, invece, ha ritrovato il sorriso grazie al successo di Genova, riscattandosi dopo la sconfitta subita contro il Torino alla seconda giornata.