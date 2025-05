Il Toro scalpita. Passano le ore e aumenta l’ottimismo. Lautaro non si perderebbe questa semifinale di Champions Inter-Barcellona per nulla al mondo e farà di tutto per esserci. L’allenamento della vigilia sarà fondamentale per tornare in gruppo e testare la tenuta. Sarà la prova decisiva per dichiarare superata l’elongazione che lo ha costretto a uscire a fine primo tempo nella sfida d’andata. Sembrava impossibile recuperarlo e invece… Prima gli esami hanno tranquillizzato tutti, poi ci si è messo il carattere del Capitano, pronto a tutto per aiutare la squadra. E se all’antivigilia ha lavorato ancora a parte, ci sono segnali buoni. Anche per Pavard che si è già allenato con i compagni seppur parzialmente. Anche per lui sarà decisiva l’ultima seduta.

