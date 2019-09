La corsa alla Champions League della Juventus di Sarri comincia dal Wanda Metropolitano di Madrid. Ancora l'Atletico per i bianconeri, dopo la doppia sfida degli ottavi dello scorso anno. Nella passata stagione a Madrid, la partita di andata finì 2 a 0. Con la Juventus che ribaltò il risultato nel ritorno grazie ad una tripletta di Ronaldo. Un pareggio e una vittoria nelle gare di ieri per Inter e Napoli, stasera tocca invece alla Juventus nell'impegno più difficile del girone. Quella tra Juventus e Atletico Madrid sarà la quinta sfida tra le due squadre. L'ultima in estate ha visto la vittoria degli spagnoli per 2 a 1 con gol di Lemar e il giovane acquisto Joao Felix. Sarà una sfida anche tra i due allenatori, Maurizio Sarri e Simeone. L'italiano, reduce dalla vittoria dell'Europa League, insegue quella in Champions: solo Rafa Benitez, José Mourinho e Bob Paisley ci sono riusciti prima. Simeone, al sesto anno sulla panchina dell’Atletico, si affida alla sua difesa che in questo periodo ha tenuto inviolata la porta per ben 34 volte.

Dove vedere la partita su Sky

Il fischio d'inizio di Atletico Madrid-Juventus sarà alle ore 21. La partita andrà in onda in esclusiva su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra), mentre la telecronaca sarà affidata alla voce di Riccardo Trevisani, con il commento tecnico di Daniele Adani. Gli interventi a bordocampo saranno invece affidati a Giovanni Guardalà e Alessandro Alciato.