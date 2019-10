Ancora una goleada della baby Juventus targata Lamberto Zauli, vittoriosa 4-1 a Vinovo contro il Bayer Leverkusen. Dopo il poker rifilato all’Atletico Madrid, ecco un’altra prestazione monstre dei giovani bianconeri nel gruppo D della Youth League: tre gol nel primo tempo con Sene, Moreno (già autore di una doppietta ai Colchoneros) e Fagioli su rigore, penalty sprecato dai tedeschi puniti dall’ennesima firma con Leo. Inutile il guizzo di Kemper nel finale. Leadership nel girone per la Juve, 6 punti e 8 gol segnati in due gare: il prossimo 22 ottobre sarà sfida alla Lokomotiv Mosca, battuta 3-2 in casa dall’Atletico.

La cronaca della partita

Bianconeri subito avanti con Sene, botta dalla distanza che supera Lotka e che sblocca il match al 16’. Lo stesso Sane di testa non trova il bersaglio, lui come Leo che si fa ribattere sulla linea il pallone del raddoppio. Poco male per i ragazzi di Zauri che arrotondano al 28’ con Moreno, già grande protagonista contro l’Atletico: è lui ad impostare e a finalizzare l’assist di Sene. Tedeschi che incassano il tris di Fagioli su rigore (fallo di mano di Azhil) e sprecano un penalty con Anapak che calcia sulla traversa. Ad inizio ripresa i bianconeri calano il poker con Leo, colpo di testa che non lascia scampo a Lotka. Sekulov e Dragusin mancano l’ennesimo guizzo in una ripresa condotta senza affanni, rete trovata invece da Kemper all’86’ che ammorbidisce la punizione incassata dal Bayer.