DOMANDA PER SARRI - Come sono le condizioni di questa Juventus rispetto a quelle del Bayer?

Nelle ultime tre partite abbiamo avuto un netto miglioramento sotto tutti i punti di vista. E' chiaro che confrontare dati fisici da una partita all'altra è difficile. Ci sono variabili che condizionano. Il tempo effettivo non è mai lo stesso, così come la lunghezza del campo in cui si gioca. A livello qualitativo siamo saliti molto, lo si è visto sotto tutti gli aspetti nelle ultime tre partite La condizione fisica sembra in crescendo ma è in stretta dipendenza dalla condizione mentale e dallo spirito di sacrificio della squadra. Se si parla di puri numeri, i dati sono confortanti ma non paragonabili a quelli del Leverkusen che sono straordinari.