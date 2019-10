Il Genk per rialzare la testa dopo il pesantissimo 6-2 subìto all'esordio contro il Salisburgo, il Napoli per dare seguito allo straordinario successo contro i campioni in carica del Liverpool e rendere più agevole il cammino verso la qualificazione agli ottavi di finale. Partita importantissima per gli azzurri, che nella seconda giornata del girone E di Champions League volano in Belgio con un solo obiettivo, la vittoria. Queste le probabili formazioni del match in programma alle 18:55.

Genk, a centrocampo Hagi: figlio d'arte ed ex Fiorentina

Atteggiamento spregiudicato nonostante la forza degli avversari: anche contro il Napoli il Genk se la vuole giocare a viso aperto. 4-3-3 per l'allenatore Felice Mazzù, che dovrebbe schierare Coucke in porta e una difesa composta da Maehle, Lucumi, Dewaest e Uronen. Nei tre di centrocampo, insieme a Hrosovsky e Berge, anche Ianis Hagi, ex Fiorentina e figlio del campione rumeno Gheorghe. Nel tridente d'attacco spazio a Ito, Samatta e Ndongala.

Genk (4-3-3): Coucke; Maehle, Lucumí, Dewaest, Uronen; Hrosovsky, Hagi, Berge; Ito, Samatta, Ndongala. All: Mazzù

Napoli, panchina per Mertens? In campo Milik e Lozano

Continua senza sosta il turnover di Carlo Ancelotti. In Champions l'allenatore degli azzurri dovrebbe cambiare ancora formazione, con la novità più importante che potrebbe riguardare l'attacco: possibile panchina per Mertens, potrebbero scendere in campo dal primo minuto Milik e Lozano. In porta nuovamente Meret, nel 4-4-2 azzurro Di Lorenzo e Mario Rui come esterni di difesa, con Manolas e Koulibaly centrali. Nella linea mediana, infine, Callejon, Allan, Fabian Ruiz e Insigne.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Lozano, Milik. All: Ancelotti