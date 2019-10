Non capita tutti i giorni di poter giocare contro Messi. Dopo Barcellona-Inter, nonostante la bruciante sconfitta arrivata per con una sua grande giocata, tanti giocatori nerazzurri hanno provato a chiedere la maglia al dieci argentino. Prima ci ha provato Candreva, tenendo già in mano la sua, pronto allo scambio: niente da fare. Successivamente ci ha provato Skriniar, ma anche stavolta Messi si è negato. Così è stata la volta di Politano, quasi intimidito, ma non al punto da convincere il proprio idolo. Alla fine la scelta di Messi è caduta sul compagno di nazionale Lautaro Martinez. Un favore al suo connazionale? In realtà l'attaccante dell'Inter ha dichiarato a Sky: "Gliel'avevo già chiesta prima, adesso è a casa mia e sono felice". Il saggio Lautaro si era portato avanti. Per i suoi compagni di squadra nemmeno la maglia inutilizzata, regalata a Javier Zanetti. A questo punto, sarà lotta aperta nel match di ritorno. Il 10 dicembre a San Siro in palio non ci saranno solo i tre punti.