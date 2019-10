Due arbitri del gruppo élite per le italiane: l’inglese Taylor per Inter-Borussia Dortmund e il francese Turpin per Salisburgo-Napoli. In campo anche gli italiani: Irrati sarà VAR in Lipsia-Zenit dove ci sarà un direttore di gara esordiente, Valeri invece lo sarà in Genk-Liverpool

Si completa il quadro delle designazioni arbitrali della terza giornata di Champions League. Due scelte dal gruppo élite della UEFA per le italiane. L’Inter, che riceverà il Borussia Dortmund, sarà diretta dall’inglese Anthony Taylor; Salisburgo – Napoli invece è stata affidata al francese Clement Turpin. Esordio assoluto nella competizione per il turco Ali Palabiyik a cui è stata affidata Lipsia – Zenit San Pietroburgo; non a caso, per questa sfida, Rosetti ha scelto di affidargli un VAR di grande esperienza come Massimiliano Irrati. In sala video ci sarà un altro arbitro italiano: Paolo Valeri, infatti, darà supporto al direttore di gara sloveno Vincic in Genk – Liverpool.

Group G

23 October 2019, 18:55 CET - Leipzig (Red Bull Arena)

RB Leipzig (GER) - FC Zenit (RUS)

Referee: Ali Palabıyık (TUR)

Assistant Referee 1: Mustafa Emre Eyisoy (TUR)

Assistant Referee 2: Serkan Olguncan (TUR)

Fourth Official: Halis Özkahya (TUR)

Video Assistant Referee: Massimiliano Irrati (ITA)

Assistant Video Assistant Referee: Mete Kalkavan (TUR)

UEFA Referee Observer: Hugh Dallas (SCO)

UEFA Delegate: Tormod Larsen (NOR)

Group H

23 October 2019, 18:55 CET - Amsterdam (Johan Cruijff ArenA)

AFC Ajax (NED) - Chelsea FC (ENG)

Referee: Ovidiu Alin Hațegan (ROU)

Assistant Referee 1: Octavian Şovre (ROU)

Assistant Referee 2: Sebastian Eugen Gheorghe (ROU)

Fourth Official: Sebastian Constantin Colțescu (ROU)

Video Assistant Referee: Szymon Marciniak (POL)

Assistant Video Assistant Referee: Tomasz Kwiatkowski (POL)

UEFA Referee Observer: Bo Karlsson (SWE)

UEFA Delegate: Iva Olivari (CRO)

Group E

23 October 2019, 21:00 CET - Genk (Luminus Arena)

KRC Genk (BEL) - Liverpool FC (ENG)

Referee: Slavko Vinčič (SVN)

Assistant Referee 1: Tomaž Klančnik (SVN)

Assistant Referee 2: Andraž Kovačič (SVN)

Fourth Official: Rade Obrenovič (SVN)

Video Assistant Referee: Paolo Valeri (ITA)

Assistant Video Assistant Referee: Jure Praprotnik (SVN)

UEFA Referee Observer: Alain Hamer (LUX)

UEFA Delegate: Loukás Siótropos (GRE)

Group E

23 October 2019, 21:00 CET - Salzburg (Red Bull Arena)

FC Red Bull Salzburg (AUT) - SSC Napoli (ITA)

Referee: Clément Turpin (FRA)

Assistant Referee 1: Nicolas Danos (FRA)

Assistant Referee 2: Cyril Gringore (FRA)

Fourth Official: Frank Schneider (FRA)

Video Assistant Referee: François Letexier (FRA)

Assistant Video Assistant Referee: Benoît Millot (FRA)

UEFA Referee Observer: Martin Ingvarsson (SWE)

UEFA Delegate: Ronald Zimmermann (GER)

Group F

23 October 2019, 21:00 CET - Prague (Sinobo Stadium)

SK Slavia Praha (CZE) - FC Barcelona (ESP)

Referee: Robert Madden (SCO)

Assistant Referee 1: Graeme Stewart (SCO)

Assistant Referee 2: David Roome (SCO)

Fourth Official: Kevin Clancy (SCO)

Video Assistant Referee: Pol van Boekel (NED)

Assistant Video Assistant Referee: Joost van Zuilen (NED)

UEFA Referee Observer: Stávros Tritsónis (GRE)

UEFA Delegate: Tarik Shamel (ENG)

Group F

23 October 2019, 21:00 CET - Milan (Stadio Giuseppe Meazza)

FC Internazionale Milano (ITA) - Borussia Dortmund (GER)

Referee: Anthony Taylor (ENG)

Assistant Referee 1: Gary Beswick (ENG)

Assistant Referee 2: Adam Nunn (ENG)

Fourth Official: David Coote (ENG)

Video Assistant Referee: Stuart Attwell (ENG)

Assistant Video Assistant Referee: Paul Tierney (ENG)

UEFA Referee Observer: Miroslav Tulinger (CZE)

UEFA Delegate: Martin Sturkenboom (NED)

Group G

23 October 2019, 21:00 CET - Lisbon (Estádio do SL Benfica)

SL Benfica (POR) - Olympique Lyonnais (FRA)

Referee: Ivan Kružliak (SVK)

Assistant Referee 1: Tomáš Somoláni (SVK)

Assistant Referee 2: Branislav Hancko (SVK)

Fourth Official: Peter Kráľovič (SVK)

Video Assistant Referee: Paweł Gil (POL)

Assistant Video Assistant Referee: Paweł Raczkowski (POL)

UEFA Referee Observer: Kýros Vassáras (GRE)

UEFA Delegate: Clive Whitehead (ENG)

Group H

23 October 2019, 21:00 CET - Villeneuve-d'Ascq (Stade Pierre Mauroy)

Lille OSC (FRA) - Valencia CF (ESP)

Referee: Deniz Aytekin (GER)

Assistant Referee 1: Eduard Beitinger (GER)

Assistant Referee 2: Rafael Foltyn (GER)

Fourth Official: Sven Jablonski (GER)

Video Assistant Referee: Sascha Stegemann (GER)

Assistant Video Assistant Referee: Christian Dingert (GER)

UEFA Referee Observer: Mehmet Murat Ilgaz (TUR)

UEFA Delegate: Boris Stankov (BUL)