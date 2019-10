Sarri ha spesso parlato di come Matuidi sia importante per voi per supportare il tuo modo di giocare. Cosa ne pensi?

Molti dicono che i giocatori cambiano quando giocano con me, io non sono molto d'accordo perché spesso questo vuole significare che io non aiuto la squadra in fase difensiva. Io invece cerco di essere d'aiuto per i miei compagni, poi è normale che ognuno ha il suo ruolo nel quale eccelle. Non potrei mai mettermi in porta, se chiedete a Buffon di fare un gol magari non ci riuscirebbe. Ognuno all'interno della squadra ha un suo ruolo.