Juventus-Lokomotiv Mosca, Sarri: "Orgoglioso di allenare Ronaldo"

C'è differenza tra Demiral e Rugani?

È un discorso di caratteristiche, sono diversi. Demiral è più simile a Chiellini: ha velocità e aggressività, trasuda energia da tutti i pori. Rugani è più simile a Bonucci: ha lettura di reparto. Quindi non si parla di gerarchie. In questo momento per velocizzare la crescita della linea difensiva abbiamo privilegiato la continuità. Spero in un futuro molto prossimo di essere in grado di cambiare due giocatori a partite anche in difesa.