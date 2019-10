All'Allianz Stadium di Torino arriva la Lokomotiv Mosca per sfidare la Juventus nella terza giornata del Girone D di Champions League. Dopo la vittoria per 3-0 sul Bayer Leverkusen nell'ultima partita di Champions i bianconeri vogliono allungare in classifica. Sarri affiderà l'attacco alla coppia Ronaldo-Higuain, supportati da Bernardeschi. A centrocampo al solito Pjanic il compito di far girare la squadra come vuole il suo allenatore. La Lokomotiv proverà a giocarsela a viso aperto, nonostante le tante assenze tra le fila della squadra di Yuri Semin. Una vittoria contro il Leverkusen e una sconfitta contro l'Atletico Madrid per i russi in questa fase a gironi.

Dove vedere la partita su Sky

Il fischio d'inizio di Juventus-Lokomotiv Mosca sarà alle ore 21. La partita andrà in onda in esclusiva su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra), mentre la telecronaca sarà affidata alla voce di Andrea Marinozzi, con il commento tecnico di Giancarlo Marocchi. Gli interventi a bordocampo saranno invece affidati a Giovanni Guardalà e Francesco Cosatti. Diretta gol a Federico Zancan.