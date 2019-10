Curiose immagini dallo spogliatoio del Napoli prima della partita in casa del Salisburgo: in uno scaffale si sono le scarpe dell'ex difensore azzurro passato al Villarreal. Quale sarà il motivo? Sono diventate una sorta di portafortuna?

Un'immagine molto curiosa arriva dallo spogliatoio del Napoli prima della partita di Champions poi vinta in casa del Salisburgo. Guardate bene le foto successive e gli scarpini gialli che sono riposti nello scaffale. Tutto normale? Verrebbe da dire di sì considerando il contesto. Eppure c'è qualcosa di molto strano: il nome stampato sugli stessi scarpini. "R. Albiol" ovvero Raul Albiol, che del Napoli ha fatto parte dal 2013 e fino alla scorsa estate, prima di passare al Villarreal. Ma cosa ci fanno lì le scarpe dell'ex difensore azzurro? Difficile al momento trovare la risposta giusta, ma si può ipotizzare che siano divenute una sorta di portafortuna da scorrazzare in giro per l'Italia e l'Europa. Sarà così?