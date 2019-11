Fedelissimo di Antonio Conte, uno degli uomini rigenerati dall'arrivo del nuovo allenatore nerazzurro. Antonio Candreva sta vivendo una stagione della rinascita dopo qualche difficoltà negli anni precedenti. Il centrocampista nerazzurro è intervenuto in conferenza stampa, proprio insieme a Conte, alla vigilia di Borussia Dortmund-Inter, quasi uno spareggio per il passaggio agli ottavi di finale. Candreva ha spiegato quali sono stati i principali cambiamenti che ha apportato Conte alla squadra: "Per l'Inter quest'anno è tutta un'altra storia. Il mister è importante per me, come lo è per tutta la squadra. In questi primi mesi abbiamo visto come ci abbia fatto fare il salto di qualità sia in allenamento che in partita. Antonio ci ha cambiati ed è fondamentale per noi: bisogna seguirlo e continuare così, perchè con lui possiamo arrivare lontano".

Al termine della conferenza, Candreva è stato intervistato dai microfoni di Sky Sport, dove ha spiegato le difficoltà della gara contro il Borussia: "E' una partita importante che può diventare decisiva per il nostro percorso in Champions League. Sarà una partita difficile ma siamo pronti, consapevoli delle nostre qualità. Noi prepariamo sempre le partite per vincere e il nostro obiettivo è quello di migliorarci partita dopo partita. Gare di questa importanza sono step importantissimi".