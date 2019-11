18:55 CET - Munich (Allianz-Arena)

FC Bayern München (GER) - Olympiakós FC (GRE) | Group B

Referee: Paweł Raczkowski (POL)

Assistant Referee 1: Michał Obukowicz (POL)

Assistant Referee 2: Radosław Siejka (POL)

Fourth Official: Krzysztof Jakubik (POL)

Video Assistant Referee: Alejandro José Hernández Hernández (ESP)

Assistant Video Assistant Referee: Tomasz Kwiatkowski (POL)

UEFA Referee Observer: Frank De Bleeckere (BEL)

UEFA Delegate: Luca Zorzi (SUI)

18:55 CET - Moscow (RZhD Arena)

FC Lokomotiv Moskva (RUS) - Juventus FC (ITA) | Group D

Referee: Ruddy Buquet (FRA)

Assistant Referee 1: Guillaume Debart (FRA)

Assistant Referee 2: Julien Pacelli (FRA)

Fourth Official: Frank Schneider (FRA)

Video Assistant Referee: Benoît Millot (FRA)

Assistant Video Assistant Referee: Jérôme Brisard (FRA)

UEFA Referee Observer: Kóstas Kapitanís (CYP)

UEFA Delegate: Þórir Þormar Hákonarson (ISL)

21:00 CET - Madrid (Estadio Santiago Bernabéu)

Real Madrid CF (ESP) - Galatasaray (TUR) | Group A

Referee: Felix Zwayer (GER)

Assistant Referee 1: Thorsten Schiffner (GER)

Assistant Referee 2: Marco Achmüller (GER)

Fourth Official: Patrick Ittrich (GER)

Video Assistant Referee: Sascha Stegemann (GER)

Assistant Video Assistant Referee: Daniel Siebert (GER)

UEFA Referee Observer: Marc Batta (FRA)

UEFA Delegate: Eugène Westerink (NED)

21:00 CET - Paris (Parc des Princes)

Paris Saint-Germain FC (FRA) - Club Brugge KV (BEL) | Group A

Referee: Robert Madden (SCO)

Assistant Referee 1: Graeme Stewart (SCO)

Assistant Referee 2: David Roome (SCO)

Fourth Official: Nicolas Walsh (SCO)

Video Assistant Referee: Stuart Attwell (ENG)

Assistant Video Assistant Referee: Paul Tierney (ENG)

UEFA Referee Observer: Rune Pedersen (NOR)

UEFA Delegate: Jenni Kennedy (ENG)

21:00 CET - Belgrade (Stadion Rajko Mitić)

FK Crvena zvezda (SRB) - Tottenham Hotspur FC (ENG) | Group B

Referee: Carlos del Cerro Grande (ESP)

Assistant Referee 1: Juan Carlos Yusté Jiménez (ESP)

Assistant Referee 2: Roberto Alonso Fernández (ESP)

Fourth Official: José Luis Munuera Montero (ESP)

Video Assistant Referee: José María Sánchez Martínez (ESP)

Assistant Video Assistant Referee: Juan Martínez Munuera (ESP)

UEFA Referee Observer: Francesco Bianchi (SUI)

UEFA Delegate: Christian Kofoed (DEN)

21:00 CET - Milan (Stadio Giuseppe Meazza)

Atalanta BC (ITA) - Manchester City FC (ENG) | Group C

Referee: Aliaksiej Kuĺbakoŭ (BLR)

Assistant Referee 1: Dzmitryj Žuk (BLR)

Assistant Referee 2: Alieh Maslianka (BLR)

Fourth Official: Dzianis Ščarbakoŭ (BLR)

Video Assistant Referee: Clément Turpin (FRA)

Assistant Video Assistant Referee: Amaury Delerue (FRA)

UEFA Referee Observer: Terje Hauge (NOR)

UEFA Delegate: Jacob Erel (ISR)

21:00 CET - Zagreb (Stadion Maksimir)

GNK Dinamo (CRO) - FC Shakhtar Donetsk (UKR) | Group C

Referee: Felix Brych (GER)

Assistant Referee 1: Mark Borsch (GER)

Assistant Referee 2: Stefan Lupp (GER)

Fourth Official: Sven Jablonski (GER)

Video Assistant Referee: Christian Dingert (GER)

Assistant Video Assistant Referee: Marco Fritz (GER)

UEFA Referee Observer: Darko Čeferin (SVN)

UEFA Delegate: Artur Azaryan (ARM)

21:00 CET - Leverkusen (BayArena)

Bayer 04 Leverkusen (GER) - Club Atlético de Madrid (ESP) | Group D

Referee: Damir Skomina (SVN)

Assistant Referee 1: Jure Praprotnik (SVN)

Assistant Referee 2: Robert Vukan (SVN)

Fourth Official: Rade Obrenovič (SVN)

Video Assistant Referee: Daniele Orsato (ITA)

Assistant Video Assistant Referee: Slavko Vinčič (SVN)

UEFA Referee Observer: Levan Paniashvili (GEO)

UEFA Delegate: Jean-Paul Mievis (BEL)