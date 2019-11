Borussia Dortmund Inter, orari e dove vedere la partita di Champions League in tv

Nerazzurri impegnati in trasferta in questa quarta giornata di Champions League: martedì alle ore 21 la sfida al Borussia Dortmund, gara importantissima per il cammino europeo della squadra di Conte. Diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra)

Un colpo esterno per piazzare uno scatto importantissimo in chiave qualificazione: è questo l’obiettivo dell’Inter di Antonio Conte, che martedì sera alle ore 21 affronta al Signal Iduna Park il Borussia Dortmund per la quarta gara del girone F di Champions League. Nerazzurri secondi nel raggruppamento a quota quattro punti (primo è il Barcellona a 7), gli stessi dei tedeschi battuti per 2-0 a San Siro nella giornata precedente, ultimo invece lo Slavia Praga con un solo punto ottenuto nei primi tre incontri. 90 minuti importantissimi dunque quelli che attendono Lukaku e compagni, chiamati a tornare con un risultato positivo dalla trasferta tedesca. Inter – seconda in Serie A – che nell’ultimo turno di campionato ha battuto il Bologna in trasferta per 2-1, successo anche per il Borussia Dortmund che grazie al 3-0 sul Wolfsburg ha ottenuto il secondo posto solitario in Bundesliga.

Dove vedere la partita su Sky

La gara tra Borussia Dortmund e Inter, in programma martedì alle ore 21 al Signal Iduna Park di Dortmund, sarà trasmessa su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra). Il match sarà visibile anche in streaming su Sky Go. Telecronaca della partita affidata a Massimo Marianella, commento di Luca Marchegiani, mentre a bordocampo ci saranno Andrea Paventi e Matteo Barzaghi. La serata si chiuderà a mezzanotte con "5X5 Champions League", la trasmissione condotta da Ilaria D’Amico, dove verranno approfonditi i vari argomenti emersi dalla serata di Champions, sempre in compagnia della squadra di "Champions League Show", in diretta su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno.