Benvenuti a Dortmund: nel cuore del calcio tedesco

L'Inter al Westfalenstadion non sfiderà soltanto il Borussia ma l'intera città di Dortmund, pazza d'amore per i gialloneri e per il Fussball, sede del Museo del calcio tedesco e di un altro storico impianto, il Rote Erde, dove la Grande Inter di Herrera nel 1964 mise le basi per la vittoria della prima Coppa dei Campioni della storia nerazzurra

"Echte liebe" perché Dortmund e il Borussia sono una cosa sola: un "amore vero" lega indissolubilmente la città alla squadra e più in generale al calcio, che in riva al fiume Ruhr è il motore di tutto, move il sole e l'altre stelle. Non per niente il Signal Iduna Park è l'impianto più grande del Paese e vanta la media-spettatori più alta d'Europa (80mila circa); non a caso il Museo del calcio tedesco si trova qui e non può essere una coincidenza che sia stato costruito davanti alla stazione centrale, "architettato" strategicamente come il biglietto da visita di questo ricco - e piovoso - centro della Renania Settentrionale-Vestfalia. Nel Fussball Museum sono riprodotti i Meisterschale del Trap e di Klopp, l'argenteria della leggendaria Mannschaft dei Beckenbauer, Gerd e Thomas Muller, degli "interisti" Brehme, Matthäus e del Klinsmann giocatore; non certo la Nazionale dello Jurgen allenatore, che nella sua storica roccaforte (il Westfalenstadion, appunto) perderà un'imbattibilità durata quasi un trentennio, spezzata nella semifinale dei Mondiali del 2006 soltanto dall'Italia di Lippi, Grosso e Del Piero.