19/20

2. MAURO ICARDI: 60% (3 gol su 5 tiri fatti). Abbiamo imparato a conoscere Maurito in Serie A: attaccante a cui bastano poche occasioni, spesso un solo pallone giocabile, per toccarlo e tramutarlo in oro. Anche con il Psg, in Champions, sta confermando questo suo dono: 5 conclusioni tentate, tutte e 5 in porta (segno che la inquadra sempre), 3 i gol