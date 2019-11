Napoli-Salisburgo, orari e dove vedere la partita di Champions League in tv

Il Napoli si prepara ad affrontare il Salisburgo nella quarta giornata della fase a giorni di Champions League. Dopo l'annuncio del ritiro fino a domenica scelto dal presidente De Laurentiis, Ancelotti nella conferenza stampa di vigilia è stato chiaro: "La notizia del giorno non è questa, ma che abbiamo una partita che può permetterci di superare il girone di Champions. Non sarà facile, abbiamo visto com'è stato difficile vincere a Salisburgo. Siamo concentrati su quello, vogliamo fare una partita di alto livello. Il resto sono piccoli dettagli, si può essere d'accordo o no. Se mi chiedete cosa ne penso, dico che non sono d'accordo con la decisione della società". Testa dunque al Salisburgo, avversario pericoloso, come ha dimostrato nella partita d'andata vinta dal Napoli 2-3. In caso di vittoria oggi il Napoli sarebbe qualificato agli ottavi di finale con due turni d'anticipo. La squadra di Jesse Marsch però venderà cara la pelle cercando di fare punti in trasferta per poter continuare a sognare la qualficazione.

Dove vedere la partita su Sky

Il fischio d'inizio di Napoli-Salisburgo sarà alle ore 21. La partita andrà in onda su Sky Sport Arena (satellite e fibra), Sky Sport 253 (satellite e fibra) e Sky Sport 484 (digitale terrestre). La telecronaca sarà affidata a Riccardo Gentile, con il commento tecnico di Lorenzo Minotti. Gli interventi a bordocampo saranno invece di Massimo Ugolini e Vanessa Leonardi. Diretta Gol a Maurizio Compagnoni