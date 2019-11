Lokomotiv Mosca-Juve, Douglas Costa: "Il mio gol più importante in bianconero"

Il grande protagonista della notte di Champions bianconera è lui, il 2-1 della Juventus sulla Lokomotiv Mosca porta la firma indelebile di Douglas Costa. Il brasiliano – entrato in campo al 69’ al posto di Khedira con il risultato fermo sull’1-1 – ha infatti realizzato la rete del successo (che ha garantito la qualificazione agli ottavi) dei bianconeri nei minuti di recupero (CLICCA QUI PER VEDERE IL GOL). "Questo è sicuramente uno dei gol più importanti che ho realizzato con la Juventus, sono contento di poter aiutare la squadra", ha ammesso a Sky Sport il brasiliano. "Se mi piace la posizione di trequartista nella quale mi sta impiegando ultimamente Sarri? Ci ho giocato in questo ruolo anche allo Shakhtar 5-6 anni fa, ora mi devono nuovamente riabituare. In questa gara abbiamo sempre giocato da squadra", ha concluso Douglas Costa.