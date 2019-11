Ramsey protagonista contro la Lokomotiv: dopo pochi minuti porta in vantaggio la Juventus spingendo oltre la linea di porta un pallone calciato da Ronaldo (e non trattenuto dal portiere avversario) che stava comunque entrando in rete, togliendo di fatto il gol al fuoriclasse portoghese, sempre molto attento ai propri numeri, specialmente in Champions League. Il gallese in questo modo diventa il primo giocatore britannico a segnare un gol per la Juventus nella storia della Champions League/Coppa dei Campioni e contemporaneamente l'autore del gol numero 300 dei bianconeri nella nuova Champions, ma soprattutto priva Ronaldo della sua prima rete su calcio piazzatto in maglia bianconera e di un particolare record, quello di diventare il giocatore che in Champions ha segnato al maggior numero di squadre diverse: attualmente, infatti, il portoghese detiene questo particolare primato insieme a Raul e Messi a quota 33 avversarie differenti colpite