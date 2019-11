Champions League, il calendario e gli orari della quinta giornata

Quinta giornata di Champions al via: ultima chiamata per l'Atalanta, Juve e Napoli si giocano il primo posto contro Atletico e Liverpool (ma gli azzurri non sono ancora aritmeticamente qualificati). L'Inter non può fallire sul campo dello Slavia Praga

Si avvicina il momento dei verdetti, con la fase a gironi della Champions League 2019/2020 pronta ad andare in scena per la penultima giornata. Tutte le italiane saranno impegnate alle ore 21, a partire da martedì con Atalanta e Juventus: la squadra di Gasperini deve battere la Dinamo Zagabria e sperare nel Manchester City per tenere accese le flebili speranze di passaggio del turno. Già in archivio invece quello dei bianconeri, che allo Stadium contro l'Atletico si giocheranno la testa del gruppo D. Situazione simile per il Napoli di Ancelotti, in campo ad Anfield mercoledì sera: contro il Liverpool è verosimilmente in palio il primo posto, ma in caso di ko gli azzurri dovranno guardarsi le spalle dall'eventuale ritorno del Salisburgo. Trasferta delicatissima anche per l'Inter: lo scontro diretto tra Borussia Dortmund e Barcellona potrebbe favorire la squadra di Conte, previa vittoria a Praga contro lo Slavia.

