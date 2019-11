Sarri: Sacchi la invita a seguire le idee di pressing, come la pensa?

"Io la penso come Arrigo. Sono in sintonia con i suoi pensieri. Vorrei vedere la squadra più continua, ma dobbiamo tenere conto delle caratteristiche dei nostri giocatori. Non si può seguire un gusto personale contro le caratteristiche della squadra. Abbiamo grandi margini di miglioramento. Per valutare la prestazione della mia squadra non ho bisogno di leggere quello che scrivete. Cerco di leggere il meno possibile. Questa squadra ha determinate caratteristiche, prima ero un talebano perché volevo giocare sempre il mio calcio, ora non va bene perché mi adatto alle caratteristiche dei giocatori. Se dovessi continaure ad ascoltare uscirei matto"