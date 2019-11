Juventus-Atletico Madrid, tutto quello che c'è da sapere sul match di Champions League

All'andata finì in pareggio con la rete nei minuti finali di Herrera. Nelle ultime tre partite nove punti per i bianconeri, la squadra di Simeone invece è uscita sconfitta dalla partita contro il Bayer Leverkusen. Tutte le statistiche e la curiosità sulla gara valida per la quinta giornata del girone D

Dove vedere Juventus-Atletico Madrid

La gara tra Juventus e Atletico Madrid, valida per la quinta giornata di Champions League, si giocherà all'Allianz Stadium di Torino martedì 26 dicembre alle ore 21. Il match tra Juventus e Atletico Madrid sarà trasmesso su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite). Sarà possibile vedere il match anche in streaming su Sky Go. La telecronaca sarà affidata a Compagnoni, con il commento tecnico di Marchegiani. A bordocampo invece ci saranno Guardalà e Aghemo.

Curiosità, statistiche e precedenti

La squadra di Sarri è già qualificata agli ottavi di Champions League, ma la partita contro l'Atletico Madrid sarà importante per decidere chi sarà la prima del girone. All'andata finì 2 a 2 con gli spagnoli che trovarono il pareggio finale negli ultimi minuti. I bianconeri hanno ottenuto una sola vittoria nei cinque incontri di Champions League contro l’Atletico Madrid, nella scorsa stagione infatti all’Allianz Stadium finì 3 a 0. La squadra di Simeone ha però registrato solo tre vittorie nei 10 precedenti contro i bianconeri in tutte le competizioni. Tradizione invece favorevole contro le italiane con una sola partita persa in nove disputate in Champions League. Gli spagnoli inoltre non perdono due partite consecutive nella competizione dall’ottobre del 2009 quando persero contro Porto e Chelsea. La Juventus ha già mandato otto giocatori diversi, il doppio rispetto alla scorsa stagione. Di fronte ci sarà Oblak, il portiere dei colchoneros ha tenuto la porta inviolata in 24 delle 46 partite giocate in Champions League. Se riuscisse a non subire gol sarebbe il secondo portiere più veloce a raggiungere i 25 clean sheet nella competizione dietro all’ex portiere del Milan Dida.

I possibili protagonisti

L’ex della partita sarà Alvaro Morata, 93 partite e 27 gol in bianconero. L'attaccante spagnolo ha segnato con due dei suoi ultimi tre tiri in Champions, sbloccandosi dopo aver trovato solo un gol in 27 conclusioni tentate. Dall'altra parte Cristiano Ronaldo ha segnato 25 gol contro l’Atletico Madrid in tutte le competizione, solo al Siviglia (27) ha segnato più reti. L’attaccante portoghese ha segnato quattro triplette all’Atletico, due delle quali in Champions.