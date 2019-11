Atalanta-Dinamo Zagabria 2-0: vittoria e primo posto per i nerazzurri in Youth League

L'Atalanta domina e passa nella ripresa con i gol di Cortinovis e Gyabuaa. I nerazzurri superano la Dinamo Zagabria e si prendono il primo posto: sicura quantomeno la qualificazione ai playoff, nell'ultimo turno si gioca per conquistare il pass per gli ottavi di finale di Youth League

ATALANTA-DINAMO ZAGABRIA 2-0

(58′ Cortinovis, 61′ Gyabuaa)

ATALANTA – Gelmi, Bergonzi, Brogni, Da Riva, Okoli, Guth, Traore, Gyabuaa, Piccoli, Cortinovis, Cambiaghi.

DINAMO ZAGABRIA – Josipović, Hrvoj, Jurisic, Gvardiol, Sutalo, Franjic, Marin, Jankovic, Sipos, Krizmanic, Karrica.

Grande successo in Youth League per l'Atalanta, che batte la Dinamo Zagabria per 2-0 prendendosi il primo posto nel girone C. I nerazzurri archiviano così quantomeno il secondo posto, che vale la qualificazione agli spareggi, ma battendo lo Shakhtar Donetsk all'ultima giornata conquisterebbero direttamente il pass per gli ottavi di finale. Dopo i due successi di fila contro il Manchester City, arriva un'altra dimostrazione di forza da parte dell'Atalanta che domina e batte meritatamente la Dinamo Zagabria. I due gol arrivano nella ripresa, ma i nerazzurri fanno la partita già dal primo tempo. Al 15' la prima occasione: Piccoli calcia a botta sicura, ma viene murato a un metro dalla porta. Al 28' grande giocata di Traoré, palla a Cambiaghi che sfiora il palo. Poco dopo è Cortinovis a calciare di destro, con la palla che finisce di poco fuori. I croati si vedono per la prima volta al 36', con una doppia conclusione di Marin che viene respinta da un super Gelmi. Al 40' è ancora Atalanta: Piccoli di testa non inquadra la porta.

Cortinovis-Gyabuaa: uno-due Atalanta

Il secondo tempo vede ancora l'Atalanta in attacco. Al 50' Josipovic si supera su Traoré, devastante con le sue accelerazioni. Ma il vantaggio nerazzurro è rimandato soltanto di pochi minuti: Cortinovis al 58' si gira in area e batte il portiere croato. L'Atalanta si sblocca e trova subito il raddoppio: al 61' Gyabuaa appoggia in rete un perfetto assist di Cambiaghi. Uno-due devastante della squadra nerazzurra, che chiude così la partita. La Dinamo prova la reazione nel finale, ma Gelmi è ancora bravo su Marin. Finisce così 2-0 per l'Atalanta, che si prende i tre punti e il primo posto nel girone.