Liverpool-Napoli, le chiavi tattiche della sfida

Il Napoli arriva alla sfida di Anfield in un momento difficilissimo della sua stagione, ma non deve preoccuparsi troppo del risultato ai fini della qualificazione

Più o meno un anno fa ad Anfield la sconfitta per 1-0 contro il Liverpool era costata al Napoli l’eliminazione dalla Champions League alla fase a gironi. La squadra di Carlo Ancelotti aveva provato a tenere i ritmi del Liverpool ma era stata travolta come quasi tutte le squadre che sfidano i “Reds” sul piano dell’intensità, e con quella sconfitta era stata scavalcata in classifica proprio all’ultima giornata dai futuri campioni d’Europa.

Oggi entrambe le squadre hanno un buon margine sul terzo posto del Salisburgo e lo scontro diretto ad Anfield è quindi meno importante per la qualificazione agli ottavi. A un anno di distanza, e nonostante la vittoria nella gara d’andata, gli azzurri sembrano però molto più lontani dal Liverpool. Ancelotti è nel momento più delicato da quando è a Napoli, la sua squadra è in crisi di risultati (non vince da sei partite) e involuta nel gioco, mentre i “Reds”, che con la vittoria di un anno fa iniziarono il percorso che li ha portati a vincere la Champions, stanno dominando la Premier League, con otto punti di vantaggio sul secondo posto occupato dal Leicester.

Dove sono le difficoltà del Napoli

In questo momento il Napoli è in difficoltà sotto molto aspetti, e in particolare nei principi di gioco che più di tutti dovevano definire la sua identità, ovvero la capacità di recuperare presto la palla e quella di uscire dal pressing palla a terra, arrivando in modo pulito dai giocatori posizionati in zona di rifinitura. Idealmente Ancelotti voleva costruire un Napoli che recuperasse presto la palla e dominasse il possesso prevalentemente nella metà campo avversaria, occupando ogni corridoio sulla trequarti. Oggi si ritrova invece una squadra che fatica a pressare alto e non riesce a risalire il campo in modo ordinato, rendendo inutili i tentativi di alzare il baricentro e controllare la partita nella metà campo avversaria.

Anche il Milan, una delle squadre più in crisi del campionato, con meccanismi di gioco molto meno consolidati di quelli del Liverpool, nell’ultima giornata riusciva a conservare agevolmente il possesso sui tentativi di pressing alto del Napoli e a sporcarne la costruzione accennando un pressing meno intenso e organizzato rispetto agli standard del Liverpool.

Ad Anfield la squadra di Jürgen Klopp impone a ogni avversaria fasi più o meno lunghe in cui resta schiacciata nella sua metà campo, e il Napoli oggi non sembra abbastanza solido per resistere in quei momenti. Per conservare la palla e rallentare col possesso i ritmi della partita gli azzurri dovrebbero tornare brillanti come nella gara di andata, quando avevano trovato con continuità le uscite sulle fasce in costruzione, individuando nello spazio dietro ai terzini (soprattutto dietro Robertson) la zona in cui attaccare il Liverpool.

La partita contro il Milan non ha però dato segnali incoraggianti, anzi ha confermato il brutto momento di forma e mostrato una squadra dai meccanismi di circolazione inceppati, in difficoltà a creare linee di passaggio e costretta spesso al lancio lungo per avanzare. Anche l’azione che ha portato al gol di Lozano ha avuto origine da un lancio di Di Lorenzo, praticamente costretto a quella soluzione perché attorno non aveva compagni vicini con cui combinare. Callejón, il destinatario del lancio di Di Lorenzo, si era accentrato dalla fascia destra ed è stato l’unico a dare una linea di passaggio con un movimento in profondità alle spalle di Romagnoli. I tre centrocampisti incaricati in teoria di trasmettere la palla in avanti, ovvero Zielinski, Allan ed Elmas, schierato da esterno sinistro che si accentrava ad aggiungere una linea di passaggio nei corridoi intermedi, sono invece distanti dall’azione, raggruppati attorno al cerchio di centrocampo.