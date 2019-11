Slavia Praga Inter, le probabili formazioni del match di Champions League

Biraghi e Borja Valero favoriti nel ballottaggio con D'Ambrosio e Gagliardini: sono questi gli unici due dubbi di Antonio Conte in vista dell'importantissima trasferta di Champions. Slavia Praga-Inter sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 253

Tre punti per rimanere aggrappati al treno qualificazione, con la speranza di ricevere buone notizie dal Camp Nou, dove il Borussia Dortmund (secondo nel girone F a quota 7 punti, tre in più rispetto all’Inter) sfiderà il Barcellona primo nel raggruppamento Champions con otto lunghezze. Obiettivo chiaro per i nerazzurri, chiamati a tornare con un successo dalla trasferta di Praga contro lo Slavia in programma mercoledì alle ore 21 (in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 253).

Inter, due dubbi per Conte

Una sfida che potrebbe risultare decisiva o quasi per il prosieguo del cammino nerazzurro in Champions League: per la gara contro lo Slavia Praga, Antonio Conte – che dovrà fare a meno di Barella – si affiderà all’ormai collaudato 3-5-2. Davanti ad Handanovic ci sarà il trio difensivo composto da Godin, De Vrij e Skiniar; esterno a destra nel centrocampo a cinque agirà Candreva, sul lato opposto invece ballottaggio tra Biraghi e D’Ambrosio con il primo leggermente favorito, mentre al centro spazio a Vecino, uno tra Borja Valero e Gagliardini (avanti lo spagnolo) e Brozovic. Nessun dubbio invece per il tandem offensivo che sarà composto da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.

INTER (3-5-2), la probabile formazione: Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Borja Valero, Brozovic, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.

Slavia Praga, le scelte anti-Inter

Dopo il pareggio di San Siro nel primo march del girone, lo Slavia (ultimo nel girone a 2 punti) adesso è chiamato a un nuovo risultato positivo contro i nerazzurri: una vittoria permettere infatti alla squadra allenata da Trpisovsky di superare l’Inter e salire al terzo posto del girone.

SLAVIA PRAGA (4-3-2-1), la probabile formazione: Kolar; Coufal, Kudela, Frydrych, Boril; Traoré, Soucek Stanciu; Sevcik, Masopust, Olayinka,. All. Trpisovsky.