L’emozione a volte gioca brutti scherzi, specialmente se abbinata a una giovanissima età. Maarten Vandevoordt, portiere del Genk, difficilmente dimenticherà la notte del San Paolo per tutto il resto della sua vita. La maglia da titolare a soli 17 anni, 9 mesi e 10 giorni che lo consacra a diventare il più giovane portiere di sempre ad aver esordito in Champions League, ma anche alcune papere che hanno spianato la strada al successo (4-0) decisivo per la qualificazione del Napoli agli ottavi della competizione. Dal sogno all’incubo in pochissimi minuti, appena tre: Vandevoordt (classe 2002) si avventura in un rischiosissimo dribbling su Mertens all’interno dell’area piccola di rigore, l’esecuzione è goffa e la palla arriva sui piedi di Milik che ringrazia per l’assist e segna. Al 36’ (col Napoli avanti già 2-0), il giovanissimo portiere belga è ancora protagonista in… negativo: tempo dell’uscita tutt’altro che perfetto, guantoni contro le gambe di Callejon e calcio di rigore per il 3-0 azzurro.

Esordio da record per il portiere seguito anche dalla Juve

E pensare che Maarten Vandevoordt in patria è considerato un vero e proprio talento (tanti i paragoni con Courtois) e che anche la Juventus ha annotato il suo nome sul taccuino. Titolare nell’ultima gara di campionato, il portiere belga non ha superato l’esame Champions – schierato al posto dell’infortunato Vukovic, dopo aver superato nelle gerarchie interne il secondo Coucke – proprio nella sera in cui è diventato il più giovane portiere di sempre a esordire nella competizione, superando il connazionale Mile Svilar che nel 2017 fece il suo esordio con il Benfica a 18 anni e 52 giorni. Il più giovane portiere italiano ad aver fatto l’esordio in Coppa Campioni/Champions League è Carlo Cudicini, in campo con il Milan contro il Porto a 19 anni, 5 mesi, 25 giorni nel marzo del 1993. Italiano invece il record opposto, quello del portiere più anziano presente nella competizione: primato detenuto da Marco Ballotta, in campo il Real Madrid-Lazio nel 2007 a 43 anni e 253 giorni.