Inter Barcellona, dove vedere la partita di Champions League in tv: gli orari

L'ora della verità si avvicina, per la stagione europea dell'Inter: stasera al Meazza, l'undici di Conte è chiamato all'impresa contro il Barcellona per centrare gli ottavi di Champions League. La formula magica, per Lukaku e compagni, sarà fare almeno lo stesso risultato del Borussia Dortmund. Decisamente più abbordabile però, l'impegno dei tedeschi in casa contro un già eliminato Slavia Praga. All'andata al Camp Nou, il gol di Lautaro aveva illuso i nerazzurri prima della doppietta di Suarez che aveva fissato il risultato sul 2-1.

Dove vedere la partita su Sky

La partita di Champions League tra Slavia Praga e Inter verrà trasmessa in diretta su Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra) anche in 4K con Sky Q satellite. La telecronaca sarà affidata a Maurizio Compagnoni, con il commento tecnico di Luca Marchegiani. Gli interventi da bordocampo saranno di Andrea Paventi, Matteo Barzaghi e Gianluca Di Marzio. Su Diretta Gol la partita sarà invece raccontata da Andrea Marinozzi.