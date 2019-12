Lo chef ha presentato a Sky le creazioni per i dirigenti nerazzurri e blaugrana nell'incontro prima della partita di Champions della serata. La partita è in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 alle 21

Inter-Barcellona comincia a tavola. Prima del consueto pranzo Uefa tra i dirigenti delle due squadre (il presidente Zhang, il vice Zanetti, i due amministratori delegati Antonello e Marotta per i nerazzurri; il vicepresidente Jordi Cardoner per i blaugrana), lo chef Carlo Cracco ha presentato a Sky il menu per il “pre-tavola” in atto sotto la Galleria Vittorio Emanuele. Due primi, due secondi, dessert e dolcini oltre a una selezione di vini italiani al calice. "L’uovo il piatto principale. La perfezione – ha spiegato Cracco -, e oggi ci vuole la perfezione. Abbiamo due grandissime squadre che esprimono un bel calcio e soprattutto vincono. Per cui bisogna trovare il piatto che non abbia spigolature. E l’uovo lo rappresenta bene".

Che piatto sarebbe Antonio Conte

Lo chef ha poi scherzato su: “Che piatto sarebbe Conte? Orecchiette con le cime di rapa. E’ trasversale. Piatto molto aperto, molto buono ma che ha radici forti”. Sulla partita: “Con il Barcellona non ci si può rilassare. L’Inter deve giocare bene. A me piace il calcio quando è giocato, non solo la tattica e gli schemi. Quando si vedono i giocatori fare delle magie. Tutto il resto va bene, ma il bello del calcio sono le magie”.