Bayer Leverkusen Juve 0-5, dominio bianconero. Ora gli ottavi di Youth League

BAYER LEVERKUSEN-JUVENTUS: 0-5

40′ Da Graca (J), 44′ Sene (J), 49′ Petrelli (J), 66′ Sekulov (J), 90'+4'rig. Da Graca (J)

Bayer Leverkusen (4-4-1-1): Johnen (50′ Urbig); Gaedicke (71′ Alexa), Funger, Ruth, Kemper; Wolf (46′ Sarpei), Turkmen (46′ Anapak-Baka), Lamti, Stanilewicz; Azhil; Fesenmeyer (85′ Schlosser). All.: Weiser.

Juventus (4-3-1-2): Garofani; Bandeira (71′ Fiumanò), Vlasenko, Riccio, Anzolin (62′ Savona); Ranocchia (62′ Tongya), Leone (71′ Miretti), De Winter; Sekulov; Sene (46′ Petrelli), Da Graca. All.: Zauli.

Espulsi: 90’+2’ Azhil (L)

Non poteva chiudere meglio il girone di Youth League la Juventus di Zauli. I giovani bianconeri – già certi del primo posto e della qualificazione agli ottavi di finale della competizione – hanno infatti battuto in trasferta il Bayer Leverkusen per 5-0. Una gara dominata da parte della Juventus, che ha approcciato al meglio al match nonostante la qualificazione già in tasca dopo il successo sull’Atletico Madrid nel turno precedente.

Dominio bianconero

Primi 40 minuti del primo tempo abbastanza equilibrati, con le due squadre che si affrontano a viso aperto: occasioni da una parte e dall’altra, ma risultato che non si sblocca. Fino, appunto, al minuto 40 quando la Juventus passa in vantaggio con la rete realizzata da Da Graca su assist di Sene, bravo a rubare palla e a servire il compagno. Passano pochi minuti, appena 4, e i bianconeri raddoppiano: il portiere del Bayer non è perfetto in uscita sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Sene ne approfitta e deposita in rete. Al quarto della ripresa, la Juve chiude definitivamente i giochi con Petrelli che appena entrato in campo sigla il 3-0. Sekulov al 66 realizza il poker bianconero. Passivo che diventa ancora più pesante per i tedeschi (rimasti in 10 al 92’ per l’espulsione di Azhil che ha portato al penalty) al 94’, quando Da Graca realizza il definitivo 5-0 su calcio di rigore.

La classifica del girone D

Juventus 15, Atletico Madrid 10, Lokomotiv Mosca 5, Bayer Leverkusen 4.