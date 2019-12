Bayer Leverkusen Juventus: dove vedere la partita di Champions League in tv: gli orari

La Juventus già certa del primo posto affronta in trasferta il Bayer Leverkusen in cerca di punti per sperare nella qualificazione agli ottavi. Tra assenze e turnover a Sarri mancheranno De Ligt, Douglas Costa, Ramsey oltre a Khedira, Bentancur e Chiellini. I tedeschi invece sono costretti a vincere e sperare in buone notizie da Madrid. Dall'altra parte i bianconeri vogliono chiude il girone da imbattuti. In difesa Rugani sarà il prescelto per prendere il posto di De Ligt, mentre Cristiano Ronaldo avrà l'opportunità di aggiornare i suoi numeri: il portoghese ha infatti segnato 27 gol in 24 partite contro squadre tedesche, è il record per un giocatore contro una singola nazione.

Dove vedere la partita su Sky

La sfida tra Bayer Leverkusen e Juventus sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra. La telecronaca sarà affidata a Marinozzi con il commento tecnico di Marocchi. I collegamenti da bordocampo saranno curati da Guardalà. La cronaca di Diretta Gol (canale Sky Sport 251) sarà di Compagnoni.