Un gol e una buona prestazione per lasciarsi alle spalle un momento delicato. Esulta Cristiano Ronaldo dopo il successo per 2-0 della Juventus sul Bayer Leverkusen nell’ultima gara di un girone di Champions dominato dai bianconeri: “Mi sento bene, i problemi fisici che ho avuto sono passati. Sono stato 4 settimane con un piccolo dolore, ora sto bene. Anche la squadra sta bene, abbiamo giocato molto bene nel secondo tempo, siamo primi nel gruppo, le cose migliorano anche per me, ho più fiducia, spero di continuare così”, le parole del portoghese a Sky Sport. In campo nella mezz’ora finale insieme a Dybala (entrato a gara in corso) e Higuain, il portoghese non nasconde la grande intesa con i due argentini: “Sia quando gioco con Dybala che con Higuain l’intesa è ottima, mi piace giocare con entrambi, ci divertiamo tantissimo in campo, ma le decisioni le prende l’allenatore e noi dobbiamo rispettarle. Però non posso negare che ci divertiamo molto”, ha ammesso Ronaldo. Che sulla possibilità di incontrare il Real, suo ex club, agli ottavi di finale ha risposto così: “Il Real è una squadra straordinaria, ma se proprio me lo chiedi preferirei trovarlo più avanti. In finale? Firmerei adesso per incontrarli in finale”, ha concluso.

Higuain: "Vincere aiuta a trovare serenità"

“È stata una partita difficile soprattutto per atteggiamento: noi eravamo già qualificati come primi, loro si giocavano la qualificazione. Nel primo tempo abbiamo sofferto, ma nel secondo tempo abbiamo fatto una bella partita, con un altro atteggiamento, è questo ci ha permesso di centrare la vittoria”, le parole di Higuain a Sky Sport subito dopo il match. Autore del gol del 2-0 nel recupero, il Pipita ha poi proseguito: “Vincere aiuta a lavorare meglio, con più tranquillità. Abbiamo fatto male con Sassuolo e Lazio, vincere è utile per affrontare le prossime partite con serenità. Per noi era importante vincere, non abbiamo mai perso nel girone di Champions, adesso dobbiamo preparare bene la gara con l’Udinese che sarà difficile”.

Dybala: "Sempre bello far segnare i compagni"

In campo è entrato al minuto 66’ ed è subito stato protagonista prima con l’assist per Ronaldo, poi con quello per Higuain. Paulo Dybala commenta così a Sky Sport la vittoria della Juve in Germania: “Sono contento perché sono riuscito a far segnare i compagni. Questo successo è bello e importante per dare solidità in Champions, ora dobbiamo pensare all’Udinese e fare meglio in serie A e riconquistare il primo posto”. Sulla possibilità tridente la Joya ha aggiunto: “Io, Ronaldo e Higuain insieme? Io penso che si deve lavorare, il mister sa quando si potrà fare e quando no”. Testa al campionato: “Inter arrabbiata? Non lo so, non dobbiamo pensare alle altre squadre ma solo al nostro gioco, a migliorare senza guardare gli altri e fare le cose positive mostrate contro la Lazio nel primo tempo”, ha concluso Dybala.