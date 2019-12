Sorteggio Champions League, le possibili avversarie del Napoli

Il Napoli torna agli ottavi di finale di Champions e aspetta di conoscere il suo avversario: rischio Barcellona e Liverpool per gli azzurri, che potrebbero anche affrontare Bayern e PSG. Lunedì 16 dicembre il sorteggio è in diretta su Sky Sport 24 e in live streaming su SkySport.it

Il Napoli si è qualificato agli ottavi di finale in un girone complesso con i campioni in carica del Liverpool e il Salisburgo di Haaland. Dopo una prima fase di Champions League con Carlo Ancelotti, gli azzurri affronteranno la fase a eliminazione diretta con Gennaro Gattuso in panchina. Lunedì 16 dicembre a Nyon (ore 12, diretta su Sky Sport 24 e live streaming su SkySport.it) si terrà il sorteggio. Gli azzurri non possono incrociare l’Atalanta (seconda come il Napoli nel suo girone) e la Juve (non sono previste sfide tra club della stessa nazione agli ottavi di finale).

Le possibili avversarie

Considerato che le prime estratte sono sempre le seconde, meccanismo che influisce sugli accoppiamenti, il Valencia sarebbe la squadra più probabile (18.94% di possibilità). Lo dice un gioco statistico, che prende in considerazione le regole base del sorteggio. Subito dopo il Barcellona (18.55%) e il Manchester City (18.44%). Più "staccate" Bayern (15.03%), PSG (14.54%) e Lipsia (14.50%). Ovviamente il Napoli non può affrontare il Liverpool, già avuto nel girone.