4/10

COME GIOCA. Votato al 4-4-2 come il predecessore Marcelino, Celades sta convivendo con gli infortuni in tutti i reparti: out il portiere Cillessen, lui come l’italiano Piccini sulla fascia. I problemi si concentrano però dal centrocampo in su: fuori gli esterni Guedes e Cheryshev, problemi muscolare invece per gli attaccanti Gomez e Gameiro. Da qui a febbraio il Valencia recupererà buona parte degli assenti, ma le alternative non sono dello stesso livello