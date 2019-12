Lione, Depay operato a Roma per la rottura del crociato: 4 mesi di stop, salta la Juve

Memphis Depay si è operato a Roma per la rottura del crociato. Il giocatore olandese si è affidato al Prof Mariani, su consiglio di Rudi Garcia e, soprattutto, del suo compagno di nazionale Strootman (operato in passato per la terza volta da Mariani dopo i due interventi al ginocchio sbagliati in Olanda).

Previsto uno stop di 4 mesi per Depay, che salta la sfida di Champions con la Juve agli ottavi. Il giocatore ha scelto di rimanere a Roma anche per la rieducazione.