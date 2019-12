1/34

Ad ogni società partecipante è stato garantito un pagamento minimo di 14.5 milioni di euro (1.8 in più rispetto alla precedente stagione) per la partecipazione alla fase a gironi. Ogni vittoria ha fruttato 2.7 milioni, mentre il pareggio è valso 900 mila euro per ambedue le squadre protagoniste, con i restanti 900 mila redistribuiti in base al numero di successi