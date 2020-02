Atalanta Valencia, le probabili formazioni degli ottavi di Champions League

Tutti a disposizione per Gasperini che, però, potrebbe decidere di schierare la sua Atalanta senza una vera prima punta, per non dare punti di riferimento al Valencia. Tante invece le assenze tra gli spagnoli: le probabili formazioni del match (in diretta mercoledì dalle 21 su Sky Sport Uno)

90 minuti per provare ad alimentare ancora di più il sogno europeo dei nerazzurri. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini sfida il Valencia nell’andata degli ottavi di finale di Champions League nel match che si giocherà mercoledì 19 febbraio a San Siro a partire dalle ore 21 (diretta su Sky Sport Uno)

La probabile formazione dell'Atalanta

"Stiamo tutti benissimo, la squadra è al completo e non ci sono defezioni”. Gian Piero Gasperini ha l'imbarazzo della scelta per l'undici da mandare in campo nell'andata degli ottavi di finale di Champions contro il Valencia. Anche per questo, forse, l'allenatore nerazzurro sta pensando di modificare leggermente il suo assetto e rinunciare a una vera e propria prima punta, per non dare punti di riferimento agli spagnoli e cercare di aprire gli spazi in una difesa, quella del Valencia, assolutamente inedita a causa delle defezioni. In avanti, dunque, al momento Zapata sembra destinato alla panchina, con il duo Gomez-Ilicic a giocare davanti a Pasalic, in un terzetto di movimento che soprattutto nel periodo in cui il colombiano era assente Gasperini ha provato in diverse occasioni. Per il resto, solo certezze: in porta Gollini, davanti a lui linea a tre composta da Toloi, Palomino e Djimsiti; a destra nel centrocampo a quattro spazio a Castagne, sull’out opposto invece agirà con ogni probabilità Gosens, in mezzo invece De Roon e Freuler. Se alla fine Gasperini dovesse rinunciare all'idea dell'attacco leggero e mandare in campo Zapata sarebbe proprio lo svizzero a lasciare il posto al colombiano, con Pasalic arretrato al fianco di de Roon.

ATALANTA (3-4-1-2), la probabile formazione: Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, Gomez. Allenatore: Gasperini.



La probabile formazione del Valencia

Se l’Atalanta arriva al match nelle migliori condizioni possibili, situazione decisamente diversa per il Valencia che per la gara di Champions dovrà rinunciare a Cillessen, Piccini, Florenzi, Garay e Gabriel Paulista, oltre che a Coquelin e Rodrigo. Celades, allenatore degli spagnoli, dovrebbe schierare la sua squadra con un 4-4-2: Doménech fra i pali, linea difensiva composta – da destra a sinistra – da Wass, Diakhaby, Mangala e Gayà; centrocampo con Ferran esterno destro, Parejo e l’ex Inter Kondogbia in mezzo e Soler a sinistra, in attacco invece spazio a Maxi Gomez e Guedes.

VALENCIA (4-4-2), la probabile formazione: Doménech, Wass, Diakhaby, Mangala, Gayà; Ferran, Parejo, Kondogbia, Soler; Maxi Gomez e Guedes. Allenatore: Celades.