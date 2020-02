Alla vigilia dell'andata degli ottavi di Champions contro l'Atletico Madrid, Jurgen Klopp è tornato a parlare di Sarri e della Juventus e ha commentato la risposta dell'allenatore bianconero: "Sono dispiaciuto, non volevo mettere Maurizio Sarri sotto pressione. Davvero non volevo. Non uso questo genere di giochi mentali, mettere la pressione sugli altri così... Mi hanno fatto una domanda e a volte io non penso prima di parlare. Ho detto semplicemente che non so per quale ragione la Juve non sia in testa con 10 punti di vantaggio in Serie A, cosa che potevo dire. Poi ho visto la Lazio contro l'Inter ed è quella la ragione. Queste due squadre sono la ragione, nient'altro. L'Inter che è di nuovo lì a lottare e la Lazio che sta facendo una stagione incredibile. Sono queste le ragioni. Non volevo mettere sotto pressione Maurizio, lo rispetto troppo. E sono stato contento quando ho sentito la sua risposta, ha detto che sono molto divertente". Klopp non rinuncia poi a un'altra battuta delle sue: "Nessuno dovrebbe prendere la cosa troppo sul serio. E poi la più grande favorita in qualsiasi competizione è il Paris Saint Germain, quindi ora hanno loro la pressione. In realtà non credo che quello che dico possa mettere pressione ad altre squadre, se devo essere onesto".

Klopp-Sarri, botta e risposta

La precisazione di Klopp arriva dopo le sue parole di qualche giorno fa che avevano aperto il dibattito: "La Juve è la più forte di tutte, ha una squadra incredibile: è la favorita per la Champions. Non so per quale ragione la Juve non sia in testa alla Serie A con 10 punti di vantaggio ". Dichiarazioni che Sarri aveva rispedito al mittente con un'altra battuta: "Anche il Liverpool come rosa non è male. Klopp è una delle persone più simpatiche che io conosca, ha detto quelle cose per togliersi i panni del favorito".