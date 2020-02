L'allenatore dei Reds fiducioso per il passaggio del turno nonostante il ko per 1-0: "Il fattore Anfield sarà decisivo, arriveremo al meglio alla sfida di ritorno. La sostituzione di Mané? Temevo prendesse il secondo giallo"

Una sconfitta per 1-0 che però lascia ancora aperti i discorsi qualificazione. Liverpool ko per 1-0 al Wanda Metropolitano, a decidere la rete di Saul dopo appena quattro minuti. "L’Atletico è sempre una squadra molto complicata da affrontare, difendono molto bene e hanno un cuore incredibile che mettono su ogni palla. Ma aspettiamo la prossima gara e vediamo quello che succederà", ha affermato Jurgen Klopp ai microfoni d Sky Sport dopo l’andata degli ottavi di finale di Champions League. L’allenatore dei Reds crede eccome nella rimonta: "Passeranno tanti giorni fino alla gara di ritorno, possiamo preparare al meglio la partita. Davanti al nostro pubblico sarà molto diverso rispetto a oggi. Se Anfield potrà essere un fattore decisivo al ritorno? Sì, sono molto tranquillo, so quante cose positive possiamo fare e sono ottimista. Questa sera loro si sono difesi bene e noi abbiamo trovato pochi spazi”. Klopp che ha poi aggiunto: "Salah e Mané stanno bene. Mané l’ho sostituito perché non volevo prendesse il secondo giallo", ha concluso l’allenatore del Liverpool.