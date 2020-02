Un gol, un palo colpito nel finale e diverse giocate di livello nella sfida tra Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain. Nella sfida di Champions League, Neymar è apparso in grande forma e per questo sorprende la sua esclusione nelle gare precedenti. Al termine della partita, il brasiliano ha voluto fare chiarezza sulla situazione, scaricando la responsabilità sul club e sullo staff medico: "È difficile rimanere quattro partite senza giocare. Sfortunatamente non è stata una mia scelta, ma del club e dei medici. Sono stati loro a prendere questa decisione e non mi è piaciuto. Abbiamo avuto molte discussioni sull’argomento. Volevo giocare, mi sentivo bene, ma il club aveva paura e alla fine sono stato io a rimetterci e questo non va bene per me e per i miei compagni. Avevo davvero un infortunio, una frattura alla costola, ma non è qualcosa che mi poteva impedire di giocare. Naturalmente dovevo recuperare e sono stato fermo una settimana, ma ero pronto a giocare già contro il Lione e volevo farlo. Loro però hanno preferito rimandare questo momento, per tre volte. Capisco il timore del club perché non giocavo gli ottavi di finale da due anni, rispetto la decisione ma non può piacermi, anche perché in Champions ci sono ritmi differenti e penso che se fossi stato nelle migliori condizioni fisiche avrei giocato sicuramente meglio".

La stagione di Neymar

I diversi problemi fisici hanno condizionato la continuità di impiego di Neymar, che infatti in stagione ha collezionato soltanto 19 presenze in cui ha messo a segno 16 reti e 10 assist in tutte le competizioni con la maglia del PSG.