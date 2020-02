18/20

BAYER LEVERKUSEN (2001-02). Un'annata indimenticabile questa per il Leverkusen. Fatta eccezione, però, per l'ultimo mese, visto che dal possibile Triplete alla fine non ha vinto nulla. In Champions a spegnere i sogni di gloria dei tedeschi ci ha pensato il Real, vincendo 2-1 la finale con la volée di Zidane. Un vero peccato per il club delle Aspirine, grande protagonista fin dall'avvio (allora non c'erano gli ottavi, ma un doppio girone). Primo girone concluso al 2° posto, alle spalle del solo Barcellona, poi il gradino più alto del podio nella fase successiva, con un girone vinto a 10 punti davanti a Deportivo La Coruna, Arsenal e Juventus. Nella fase a eliminazione diretta il Bayer ha fatto fuori le inglesi: prima un 4-3 complessivo ai danni del Liverpool e poi la semifinale contro il Manchester United, decisa da due pareggi (2-2 a Old Trafford e 1-1 in Germania) e il passaggio del turno in virtù dei gol in trasferta. All'ultimo atto il ko con i Blancos