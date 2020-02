Buone notizie dall'argentino che ha smaltito la lombalgia e si è allenato regolarmente in gruppo: sarà tra i convocati per la sfida con il Lione, così come Pjanic e Khedira. Migliora Douglas Costa: il brasiliano spera di recuperare per l'Inter

Prima il Lione nell’andata degli ottavi di finale di Champions League in programma mercoledì (ore 21 al Groupama Stadium), poi l’Inter nello scontro scudetto in calendario domenica 1 marzo. La Juventus si prepara ad affrontare al meglio le prossime due importantissime sfide e per Maurizio Sarri le prime buone notizie arrivano dall’infermeria: nell’allenamento del lunedì, infatti, l’allenatore bianconero ha avuto a completa disposizione Gonzalo Higuain che ha definitivamente superato la lieve lombalgia che lo aveva costretto a dare forfait per la gara di campionato vinta contro la Spal. L’argentino si è allenato regolarmente con i compagni in gruppo e sarà a disposizione per la sfida di Champions contro il Lione: per la trasferta in Francia, oltre al Pipita, Sarri potrà nuovamente contare su Miralem Pjanic, ormai ristabilito dopo il problema muscolare accusato nella gara contro il Brescia, e su Sami Khedira, nuovamente arruolabile dopo l’operazione al ginocchio.

Douglas Costa punta l'Inter

Buone notizie dall’allenamento del lunedì arrivano anche da Douglas Costa, che ha disputato una piccola parte dell’allenamento in gruppo: il brasiliano non ci sarà per l’impegno europeo contro il Lione, ma spera di recuperare per la gara di campionato contro l’Inter. Quando Sarri, eccezion fatta per il turco Demiral, potrebbe nuovamente avere a disposizione l’intera rosa.