Coronavirus, scuole chiuse al Nord. Quarta vittima in Italia, oltre 150 casi in Lombardia

Lo sport fermato dal coronavirus. Rinviate tutte le gare previste in Lombardia e Veneto: tra queste Inter-Samp, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Torino-Parma. Malagò: "Giusto fermarsi, navighiamo a vista per i prossimi giorni". Sale a quattro il numero di vittime in Italia, oltre 150 casi solo in Lombardia

